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Haberler Futbol Süper Lig Kasımpaşa Ümit Şengül: “Seneye bambaşka bir takım olacağız”
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Ümit Şengül: "Üzerine koyarak devam edeceğiz"

Spor Toto Süper Lig'de Altay'ı 4-2 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Kasımpaşa, bundan sonraki süreçte üzerine koyarak devam edecek." dedi.

Ümit Şengül: “Seneye bambaşka bir takım olacağız”

Şengül, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, maç öncesinde Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihindeki puan rekorunu kırmayı hedeflediklerini ve bunu başardıklarını kaydetti.

Bunun için mutlu olduklarını kaydeden Şengül, şöyle konuştu:

"İlk yarının bitiminde herkesin düştü gözüyle baktığı takımımızda oyuncular ikinci devre inanılmaz reaksiyon gösterdi, inanılmaz işler ortaya koydu. İkinci yarının geneline baktığımızda en çok puan toplayan ikinci takımız, gol kralı çıkardık, 2-3 oyuncumuzu milli takıma gönderdik. Çok kaliteli bir kadromuz var. Bütün oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Kasımpaşa, bundan sonraki süreçte üzerine koyarak devam edecek. Hedef kovalayan bir takım olacak."

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