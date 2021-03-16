UMKE'nin arazi sürüş teknikleri eğitimi Antalya'da başladı

İl Sağlık Müdürlüğü Afet ve UMKE Biriminin ev sahipliğinde, Nebiler Orman Bölge Müdürlüğü Uluslararası Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirler alındı.
İl Sağlık Müdürü Müdürü Ünal Hülür'ün ve Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz'ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği eğitime 24 ilden UMKE personeli katılıyor.
Gruplar halinde 133 personele, 4x4 arazi aracı sürüş teknikleri, vinç kullanımı eğitimi, farklı yol koşullarında sürüş teknikleri, ambulans ekipmanları, afet psikolojisi ve dijital telsiz eğitimleri veriliyor.
Teorik ve uygulamalı eğitim 28 Mart'ta sona erecek.
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