Gençlik Odası TV internet programının sunucusu Ferit Ömeroğlu'nun hazırladığı Geleceğe Uçma sosyal farkındalık programı, Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde coşkuyla karşılandı.

Üniversite hazırlık öğrencilerinin üniversite yaşamlarını, okudukları bölüm dışında zenginleştirmeleri için, başarıya giden yolda başarısızlık hikayeleri ve farklılaşmayı anlatan canlı bağlantı konukları oldu.

Programın konuklarından biri, Ronaldo ile çektiği reklam filmiyle dünya çapında ses getiren Ödüllü Yönetmen Ümmiye Koçak oldu.

Koçak, " Yavrularım imkansız yoktur. Denememek vardır. Elinizdeki kaynakların üzerine çıkacak bir azminiz olursa her şeyi başarabilirsiniz. Hayal kurmaktan ve o hayale sarılmaktan vazgeçmeyin" açıklamasıyla öğrencilerin motivasyonuna katkı sağladı.

Uzmanlar canlı bağlantı konuğu olup, meslek seçiminde tercih edilmesi gereken alanlarla ilgili olarak öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Ünlü Spor Yorumcusu Erman Toroğlu da gençlere başarılar diledi.

Programı hazırlayıp sunan Ferit Ömeroğlu ise konuşmasının sonunda, "Başarı için farklılaşmak gerektiğini paylaştık sizlerle. Karşınızda gördüğünüz Ferit Ömeroğlu figürünün hikayesinin temelinde ilham yatıyor. Şüphesiz sizlerin de yaşamını değiştirecek dokunuşlar olacak. Bugün sizlerin de öğretmeni olan Amine Delta Kaya, benim de lise yıllarımda en büyük destekçim ve ilham kaynaklarımdan biri oldu. Kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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