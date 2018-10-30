Ümraniye - 24 Erzincanspor karşılaşma önü

Ümraniye ve 24 Erzincanspor, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Türkiye Kupa 4.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:00. Ümraniye son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. 24 Erzincanspor son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 487. İddaa'da Ümraniye kazanır 0.00, berabere biter 0.00, 24 Erzincanspor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ümraniye son haftadaki Kilimli Belediyespor müsabasında 2-1 yenildi.

24 Erzincanspor ise Yalıspor maçında 1-2 yenildi.

Ümraniye, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Ümraniye, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

24 Erzincanspor, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda 24 Erzincanspor 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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