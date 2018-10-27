Ümraniye - Adana Demirspor maçı istatistikleri

Türkiye Spor Toto 1. Lig heyecanı devam ediyor. Ümraniye, 28 Ekim 2018 Pazar günü Adana Demirspor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. 13 puanlı Ümraniye 7. sırada bulunuyor, Adana Demirspor 16 puana sahip ve 5. sırada. Ümraniye, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik form durumunda. Adana Demirspor son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 425. İddaa'da Ümraniye kazanır 1.95, berabere biter 2.90, Adana Demirspor kazanır 2.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Ümraniye önceki hafta Erzurum Bş.Bld. mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Adana Demirspor ise G.Antep Bld.Spor karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Ümraniye, 7 gol attı ve 3 gol yedi.

Adana Demirspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Adana Demirspor, 3 gol atarken 1 gol yedi.

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