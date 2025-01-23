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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ümraniye'de akaryakıt istasyonunun marketinde korkutan yangın | Son dakika haberleri

        Ümraniye'de akaryakıt istasyonunun marketinde korkutan yangın

        İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde çıkan yangın, akaryakıt pompalarının olduğu alana sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 06:01 Güncelleme: 23.01.2025 - 07:00
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        Akaryakıt istasyonu marketinde korkutan yangın
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        İstanbul Ümraniye'de benzin istasyonun market kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunun market kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede marketin üst katını sardı.

        İhbar üzerine, benzin istasyonuna itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf. AA
        Fotoğraf. AA

        AKARYAKIT POMPALARINA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

        Çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin da yardımıyla, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın, akaryakıt pompalarının olduğu alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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