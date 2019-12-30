Ümraniye'de cam imalathanesinde patlama!

İHA

İstanbul Ümraniye'de bir cam imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre, olay saat 16.00 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Yıldız Cam Fabrikası'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikanın kazanı bir anda patladı. Patlama sonucu 1 kişi ölürken 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimiz Güvenlik Acil Durum Merkezi’ne (GAMER) yapılan bir ihbarda, Ümraniye ilçesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir cam fabrikasında, bugün saat 16.00 sıralarında kazan patlaması meydana geldiği bildirilmiştir. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, patlama sonrasında işyerinde oluşan yangın söndürülmüştür. Alınan ilk bilgilere göre; olayda (1) kişi hayatını kaybetmiş, yaralı olarak kurtarılan (7) kişi çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olaya ilişkin tahkikat sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.