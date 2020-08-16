Ümraniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, İnkilap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde, Ümraniye yönünde seyir halindeki Ahmet A'nın kullandığı 45 ZC 7897 plakalı asfalt yüklü kamyon kontroldan çıkarak yol kenarındaki 2 katlı binaya çarptı. Araç daha sonra yol seviyesinden yaklaşık 5 metre aşağıdaki alana düşerek devrildi.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı sürücü ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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