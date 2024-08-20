Ümraniye'de gecekondu yangını

Yangın, saat 03.30 sıralarında Esenevler Mahallesi 3015 Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, anne ile kızının yaşadığı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ DHA'nın haberine göre; evdekiler kısa sürede dışarı çıkarken, alevler kısa sürede büyüdü. Yangına önce sokakta oturanlar müdahale etti ancak başarılı olamadı.