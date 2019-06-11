Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi TEM otoyolunda makas atarak ilerleyen bir sürücü polisin takibine takıldı. Dur ihtarını aymayarak kaçan şahıs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade sapağında durduruldu.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı makas terörünün izleri henüz kaybolmadan, bu defa da Ümraniye'de bir sürücü makas atarak Mustafa Kemal Mahallesi TEM bağlantı yoluna doğru ilerlemeye başladı.

TRAFİK POLİSLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Yeni bir makas faciası yaşanmasın diye İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, makasçı sürücünün peşine düştü. Birkaç defa önü kesilen sürür polisin dur ihtarına uymadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade sapağında önü kesilen araç durduruldu. Araç sürücüsü Özgür D. gözaltına alındı.

DAHA ÖNCEDEN ALKOL NEDENİYLE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Makasçı sürücü Özgür D.'nin daha önceden de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu öğrenildi.