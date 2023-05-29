Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilin sürücüsü Yasin Apaydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüsün içerisindeki 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden sürücü Yasin Apaydın'ın cenazesi olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Kaza sırasında minibüsün içerisinde bulunan Ercan Kadıoğlu, "Biz arabanın içinde oturuyorduk, kurtarıcı bekliyorduk. Arıza yapmıştı, firenler patlamıştı. Bekliyorduk kurtarıcıda gelmek üzereydi. Arabanın içerisinde otururken, bir anda vurdu. Ne olduğunu anlamadık. Bir arkadaş gelip kapıyı açtı, bizi çıkardı. Vuran arkadaş da ölmüş, arkadan gelen arkadaşlar söyledi, makas atarak geliyormuş. Ama bilmiyorum ben hiçbir şey anlamadım. Biz arabada 3 kişiydik. Bir arkadaş kaburgalarından, biri de ayağından yaralandı" şeklinde konuştu.