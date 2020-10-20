Ümraniye'de trafik kazası: 1 yaralı - İSTANBUL

TEM Otoyolu Ankara yönünde seyreden 34 CDF 637 plakalı otomobil, Ümraniye Köprülü Kavşağı'nda önce aynı yönde seyreden 34 THK 24 plakalı ticari taksiyle çarpıştı, ardından yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.Çelik bariyerlerin saplandığı otomobilin yolcu koltuğunda bulunan kadın araçta sıkıştı.Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve henüz kimliği belirlenemeyen kadını sıkıştığı yerden çıkararak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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