DHA

Yangın, saat 15.45 sıralarında Atakent Mahallesi Dicle Caddesi'nde 3 bloktan oluşan 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle çatıyı bir anda alevler sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.





Ümraniye, Ünalan ve Çengelköy itfaiye grupları yangına müdahale ederken, çevre ilçelerden de su tankeri istendi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıda mahsur kalan Mehmet Kul'u merdiven uzatarak kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansta müdahalesi yapılan Mehmet Kul'un sağlık durumu iyi olduğunu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangını bir saat içerisinde kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Mahsur kaldığı çatıdan kurtarılan Mehmet Kul, "Ufak bir kaza atlattık. Çatıda izolasyon çalışmaları sırasında mahsur kaldım. İtfaiye ekipleri, mahsur kaldığım yerden kurtardı. Benim bir şeyim yok. Çok iyiyim" dedi.



