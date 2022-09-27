DHA

Ümraniye'de iki sürücü arasında yumruk yumruğa yol kavgası yaşandı. Çevredekiler kavgayı ayırmak için uzun süre çaba gösterdi. Kavga çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ihlamurluyu Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iki otomobil sürücüsü yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Otomobillerinden inen sürücüler yol ortasında birbirleriyle yumruk yumruğa kavga etti. Çevre sakinleri kavga eden tarafları ayırmak için uzun süre çaba gösterdi. Kavga bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde tarafların yumruk yumruğa kavga ettiği ve müdahale edenlerin tarafları ayırmaya çalıştığı görülüyor.