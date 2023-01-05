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Ümraniye'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İstanbul Ümraniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Ümraniye'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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AA

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi'nde evine gittiği eski eşine ulaşamayan F.E.P ile R.C.Ü arasında evin kapısının önünde tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Olayda F.E.P'nin eski eşinin kardeşi M.P. ile eski baldızının erkek arkadaşı R.C.Ü ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.P. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. R.C.Ü'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 1 tabanca ile 7 kovan ele geçirdi. Çalışmaların devamında şüpheli F.E.P. olayda kullandığı silahla yakalandı.

Yapılan araştırmada, olaya karışan üç kişinin de çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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