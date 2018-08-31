Ümraniye - Giresunspor maçı istatistikleri

Türkiye Spor Toto 1. Lig heyecanı devam ediyor. Ümraniye, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Giresunspor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Ümraniye 3 puanla 12. sırada, Giresunspor 9 puanla 2. sırada bulunuyor. Ümraniye, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Giresunspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 447. İddaa'da Ümraniye kazanır 2.00, berabere biter 3.10, Giresunspor kazanır 2.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Ümraniye önceki hafta Manisaspor mücadelesinde 2-0 kazandı.

Giresunspor, Adana Demirspor karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Ümraniye, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Giresunspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Giresunspor, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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