Ümraniye’de Ümraniye’de öğretmeni darp eden şahıs tutuklandı

Ümraniye’de kız kardeşi sınıfta kaldığı için 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul idaresiyle görüşmeye giden İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat ve Orhan isimli öğretmenle tartışmaya başladı. Durmaz, Vedat isimli öğretmene yumruk atarak darp etti. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan İbrahim Durmaz emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Durma, ‘Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

"SİNİRLE 1 KEZ YUMRUK ATTIM"

Şüpheli İbrahim Durmaz hakimlik ifadesinde, “Bugün ben evdeyken kız kardeşim ile babam okula gitmişler. Kız kardeşim olayın geçtiği lisede okumaktadır. Kız kardeşim eve geldiğinde morali bozuktu. Kız kardeşim tam söylemedi. Okula gittiğimde babamı görmek istedim. Babamın işe gittiğini söylediler. Okulun içinde gezerken öğretmenler odasını gördüm. Okula girerken bana kimse kimsin nesin diye sormadı. Kız kardeşime çıkmadan sorduğumda, Vedat hocanın olayda olduğunu söyledi. Kız kardeşim bana babamızın okula gittiğinde Vedat hocaya "kızımın gelecegi ile oynuyorsunuz" dediğini söyledi. Kız kardeşimin dediğine göre hoca babamın üzerine yürümüş. Sonra kapıyı hızlıca kapatmışlar. Ben bunları duyduktan sonra öğretmenler odasına gittim. Vedat hoca kim diye sordum. Birisi benim ne olacak diye seslendi. Ben yanına yaklaştım. İçerisi kalabalıklaştı. Ben kendisine "sinirliyim, konuşmaya geldim, bir şey yapmayacağım" dedim. Hoca elini göğsüme koydu " ulan" dedi. Ben de o sinirle 1 kez yumruk attım” dedi.