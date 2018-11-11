Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında evinde Altınordu'yu konuk etti. Karşılaşma 0-0 berabere bitti. Gol sesinin çıkmadığı mücadele 6 sarı kart çıktı.
Ligde 5. sırada yer alan Ümraniyespor, bu sonuçla puanını 20'ye yükseltti. Bu karşılaşmadan aldığı 1 puanla 12 hafta sonunda puanını 17 yapan İzmir ekibi ise ligde 8. sırada bulunuyor.
Ümraniyespor: 0 - Altınordu: 0
Ümraniyespor: Burak Öğür, Tarık Tekdal, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan (Alaaddin Okumuş dk. 68), Appindangoye, Emircan Altıntaş (Atabey dk. 61), Muhammed Gönülaçar (Recep Aydın dk. 55), Serkan Göksu, Leandrinho, Madinda, Vasilogiannis
Yedekler: Metin Erol, Merthan Açıl, Bahadır Taşdelen, Timur Temeltaş
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Mehmet Enes Sığırcı, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Muhammed Mert (Hüseyin Atakan dk. 59), Murat Uçar (Anıl Koç dk. 82), Sefa Yılmaz, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli, Serdar Deliktaş (Berkay Samancı dk. 73)
Yedekler: Erhan Erentürk, Recep Yemişci, Ali Yaşar, David Kılınç, Berkay Samancı
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
MAÇTAN POZİSYONLAR:
İLK YARI:
36. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına yaklaşan Vasilogiannis’in sert şutunu kaleci kornere çeldi.
42. dakikada Ümraniyespor’un sol kanattan kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topu Altınordu savunması çizgiden çıkardı.
43. dakikada Madinda’nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Oğuz’un yerden şutu yandan dışarı çıktı.
İKİNCİ YARI:
70. dakikada ceza yayı üzerinde Leandrinho’nun sert şutunu kaleci Erce kurtardı.
90+2. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Atakan’ın şutunu Burak kornere gönderdi.
90+3. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Sinan’ın kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.
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