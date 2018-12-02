Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Osmanlıspor bu skora puanını 20'ye çıkardı. Ligde 5. sırada bulunan Ümraniyespor ise 24 puanda kaldı.

Ankara temsilcisi Osmanlıspor gelecek hafta evinde Afjet Afyonspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise Elazığspor'u konuk edecek.

Ümraniyespor: 0 - Osmanlıspor: 1

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Timur Temeltaş (Dk. 67 Bahadır Taşdelen), Serkan Göksu (Dk. 46 Recep Aydın), Vasilogiannis, Madinda, Emircan Altıntaş (Dk. 56 Atabey Çiçek), Leandrinho

Osmanlıspor: Karcemarskas, Ndiaye, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Tugay Kacar, Ayuk, Hasan Kılıç, Lumanza (Dk. 90+2 Sinan Kurt), Muhammed Bayır, Burhan Eşer (Dk. 84 Beykan Şimşek), Mertan Caner Öztürk (Dk. 80 Furkan Yaman)

Gol: Dk. 48 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Serkan Göksu, Dk. 90+5 Leandrinho (Ümraniyespor), Dk. 66 Mertan Caner Öztürk, Dk. 71 Karcemarskas, Dk. 82 Lumanza, Dk. 90 Muhammed Bayır (Osmanlıspor)

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Sarper Barış Saka, Emin Yıldırım, Ali Can Alp

OSMANLISPOR, ÖZKÖYLÜ İLE ÇIKIŞA GEÇTİ

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktörlük görevine Osman Özköylü geldikten sonra oynadığı üç maçı da kaybetmedi.

Başkent temsilcisi, yeni teknik direktörü Osman Özköylü yönetiminde çıkışa geçti.

Ligin 10. haftasında Altınordu'ya ve 11. haftasında da Eskişehirspor'a 1-0 yenilen Osmanlıspor'da istifa eden Mustafa Reşit Akçay'ın yerine teknik direktörlük görevine Osman Özköylü getirildi.

Mor-sarılılar, Özköylü'nün ilk maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek üç hafta sonra 3 puanla tanıştı.

Osmanlı Stadı'nın zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle geçen hafta Tetiş Yapı Elazığspor ile Bolu'da karşılaşan mor-sarılılar, 36. dakikada Magaye Gueye'nin kırmızı kart gördüğü maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

ÜMRANİYESPOR'UN SERİSİNE SON VERDİ

Ligin 14. haftasında son haftaların formda ekibi Ümraniyespor'a konuk olan Osmanlıspor, zorlu deplasmandan Hasan Kılıç'ın golüyle 1-0 galip ayrıldı.

Başkent temsilcisi, Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.

Ümraniyespor'un 7 maçlık yenilmezlik serisine son veren ve puanını 20'ye çıkaran Osmanlıspor, maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi

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