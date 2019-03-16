Spor Toto 1. Lig’in 26. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’i konuk etti. Gazişehir, geriye düştüğü mücadeleden Kerim’in golleriyle 2-1 galip ayrılmayı başardı.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Leandirho ceza sahası içinde topla buluştu. Dengesini kaybeden Leandrinho pasını Alaaddin’e çıkardı. Bu futbolcunun pasında Emircan şutunu çekti ancak savunma son anda topu kornere gönderdi.
31. dakikada kullanılan serbest vuruşta Gazişehir savunmasının uzaklaştıramadığı top Emircan’da kaldı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği pasta Muhammed topu ağlara göndermeyi başardı. 1-0
34. dakikada gelişen Gazişehir atağında Mehmet Erdem sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Müsait pozisyondaki Oğulcan kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden auta gitti.
38. dakikada Gazişehir savunmasında Oğuz’un yaptığı büyük hatada topu kapan Leandrinho kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda top direğin dibinden dışarıya çıktı.
45. dakikada Oğulcan rakip yarı sahada kaptığı topla Ümraniyespor ceza sahası içine girip müsait pozisyondaki Kerim’i gördü. Kerim de topa gelişine vurarak beraberliği getiren isim oldu. 1-1
73. dakikada Gazişehir Gaziantep’in yakaladığı kontratakta Igor, savunmanın arkasına sarkan Kerim’i gördü. Ceza sahasına girer girmez şutunu atan Kerim, takımını öne geçiren isim oldu. 1-2
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