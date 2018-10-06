Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Anıl Usta
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 83 Dialiba), Madinda (Dk. 87 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Leandrinho (Dk. 67 Atabey Çiçek)
Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan (Dk. 83 Muhammed Himmet Ertürk), Abdülkerim Bardakcı, Taha Can Velioğlu, Kerem Can Akyüz, Mehmet Taş (Dk. 46 Burak Çalık), Deniz Vural, Aissati, Recep Niyaz, Ziya Alkurt, Mehmet Akyüz (Dk. 76 Cihan Özkaymak)
Goller: Dk. 7 Madinda, Dk. 20 ve 84 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 57 Recep Niyaz, Dk. 80 Alperen Babacan, Dk. 88 Ziya Alkurt (Denizlispor), Dk. 76 Vasilogiannis, Dk. 82 Atabey Çiçek (Ümraniyespor) GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ