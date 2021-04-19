Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol1. LigÜmraniyespor
ABONE OL

Ümraniyespor: 4 - Ankaraspor: 3 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Ümraniyespor, Ankaraspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi Ümraniyespor’un 4-3’lük galibiyetiyle tamamlandı

Ümraniyespor: 4 - Ankaraspor: 3 | MAÇ SONUCU

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada savunmanın üzerinden atılan pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Gomis’in vuruşunda kaleci Mejias’tan seken top kornere çıktı.

15. dakikada sağ kanattan gelişen Ankaraspor atağında Ali Ülgen’in ortasını arka direkte Pedersen kafa ile tamamladı ve topu ağlara gönderdi. 0-1

29. dakikada Bodul’un savunma arasına yerden gönderdiği pası alan Erdem Çetinkaya, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 0-2

41. dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Erme Gültekin’in ortasına ceza alanı içine Gomis kafa ile vurdu. Kaleci Mejias, topu rahat kontrol etti.

45+2. dakikada Kartal Kayra’nın sağ taraftan kullandığı kornerde Kehinde’nin kafa vuruşunda top, kaleci Mejias'ın müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-2

60. dakikada Kartal Kayra’nın ceza alanına doğru şişirdiği topu Glumac kafa ile Kehinde’ye doğru indirdi. Ceza alanı içi sol çaprazda Kehinde’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

72. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Ercan’ın ortasını altı pas içine Kehinde tamamladı ve hem kendisinin hem de takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-2

75. dakikada Blagojevic’in sağ taraftan kullandığı kornerde Ercan Yazıcı, savunmanın arasından iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. 3-3

79. dakikada Kehinde’nin pasını alan Yusuf Emre Gültekin’in kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert vuruş az farkla direğin üstünden auta çıktı.

84. dakikada Blagojevic’nin ortasına arka direkte Pedersen kafa ile vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Ümraniyespor savunması uzaklaştırdı.

87. dakikada Ercan Yazıcı’dan şık bir çalımla sıyrılan Kehinde, pasını ceza alanı içinde Serkan’a aktardı. Bu futbolcunun aşırtma şutunda top filelerle buluştu. 4-3

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne resti çekti!
FUTBOLUEFA, Avrupa Süper Ligi'ne resti çekti!
Son Dakika: Galatasaray resmen açıkladı! Galatasaray, Avrupa Süper Ligi'ne katılıyor mu? - Spor Haberleri
FUTBOLGalatasaray'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması
Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa Süper Ligi formatı ve takımları
FUTBOL"Avrupa Süper Ligi" kuruldu!
KÜME DÜŞÜRÜN! Son dakika: Avrupa Süper Ligi kuruldu! Peki şimdi ne olacak? - Spor Haberleri
FUTBOLAvrupa futbolunu değiştiren gece!
Başakşehir Fenerbahçe maçı yazar yorumları: Dramdan çıktılar! - Son dakika Spor Haberleri
FUTBOLDramdan çıktılar!
Avrupa Süper Ligi'ne tepkiler - SPOR haberleri
FUTBOLDünya konuşuyor: Süper Lig savaşı!
TFF: Avrupa Süper Ligi kabul edilemez
FUTBOLTFF: Avrupa Süper Ligi kabul edilemez
Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması
FUTBOL"Anlaşılması zor bir karar"
Tottenham'dan son dakika Jose Mourinho kararı: Yollarını ayırdılar! - Spor Haberleri
FUTBOLTottenham, Mourinho'yu kovdu!
Beşiktaş kamp kadrosu açıklandı! Aboubakar, Beşiktaş - Sivasspor maçı kadrosuna alındı - Spor Haberleri
FUTBOLAboubakar geri döndü