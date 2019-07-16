Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncunun Fransa İkinci Futbol Ligi takımı AC Ajaccio'dan transfer edildiği ifade edildi.
Gimbert'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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