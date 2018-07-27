Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık oynayan Atabey, Spor Toto 1. Lig'de forma giydiği 32 maçta 7 gol kaydetti.

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