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Haberler Futbol Süper Lig Ümraniyespor
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Ümraniyespor çok konuşulan fotoğrafla ilgili açıklama yayınladı

HangiKredi Ümraniyespor, Rezerv Lig'de Galatasaray maçında çekilen fotoğraf ile ilgili açıklama yayınladı.

Ümraniyespor çok konuşulan fotoğrafla ilgili açıklama yayınladı

HangiKredi Ümraniyespor Kulübü, Rezerv Lig'de çekilen bir fotoğraf hakkında açıklama yayınladı.

Rezerv Lig'de Ümraniyespor, Galatasaray'ı konuk ederken maçın oynandığı bölgede otlanan büyükbaş hayvanların görüntüsü dikkat çekmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"20 Ağustos Cumartesi günü HangiKredi Ümraniyespor - Galatasaray Rezerv Lig mücadelesi öncesi servis edilen fotoğraf altyapı tesislerimiz ile maçın oynandığı A takım tesislerimiz arasındaki alanda çekilmiştir. Maçın oynandığı Ümraniyespor Antrenman Sahası ile bir alakası bulunmamaktadır.

A takım tesislerimizde bulunan soyunma odalarının Süper Lig kriterlerine uygunlaştırma çalışmaları kapsamında tadilat halinde olması nedeniyle misafir takımlar altyapı tesislerimizi kullanmaktadır. Ümraniyespor hayvansever bir spor kulübüdür. Tesislerimizin spor faaliyetleri için kullanılmayan bölümlerinde bir çok farklı kuş, kedi, köpek, küçükbaş ve büyükbaş hayvan misafirimiz sevgiyle ağırlanmaktadır. Kamuoyu ve hayvanseverlere saygıyla duyurulur."

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