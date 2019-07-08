Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki sağ bekle 2 yıl için kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.
Muharrem Öner, geçen sezonu da TFF 3. Lig ekibi Esenler Erokspor'da kiralık olarak geçirmişti.
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