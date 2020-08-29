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HaberlerFutbol1. LigÜmraniyespor
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Ümraniyespor, Fransız futbolcu Kevin Mayi'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fransız futbolcu Kevin Mayi'i kadrosuna dahil etti

Kevin Mayi

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımla 27 yaşındaki santrforun transferi açıklandı.

Kariyerine ülkesinin Saint-Etienne'de başlayan santrfor, ayrıca Chamois Niortais, Ajaccio, NEC Nijmegen ve Stade Brest 29 takımlarında forma giydi.

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