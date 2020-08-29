Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımla 27 yaşındaki santrforun transferi açıklandı.
Kariyerine ülkesinin Saint-Etienne'de başlayan santrfor, ayrıca Chamois Niortais, Ajaccio, NEC Nijmegen ve Stade Brest 29 takımlarında forma giydi.
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