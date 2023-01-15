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Ümraniyespor - İstanbulspor: 0-2 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in son iki sırasında yer alan Ümraniyespor ile İstanbulspor, 19. haftada kozlarını paylaşırken, kazanan taraf 2-0'lık skorla İstanbulspor oldu. Sarı-siyahlılar rakibini Ethemi ve Melih Kabasakal'ın golleriyle devirip deplasmanda 5 maç sonra galip geldi.

Ümraniyespor - İstanbulspor: 0-2 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Son iki sırada yer alan iki takımın mücadelesinde galip gelen taraf 2-0'lık skorla konuk ekip İstanbulspor oldu.

Ev sahibi Ümraniye 12. dakikada Antonio Mrsic'le penaltı atışından yararlanamadı.

30. dakikada Valon Ethemi, İstanbulspor'u 1-0 öne geçirdi.

45+5'te sarı-siyahlılar bu kez Melih Kabasakal'la fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı: 0-2.

İkinci yarıda Ümraniye'nin baskısı sonuç vermeyince mücadele 2-0 İstanbulspor üstünlüğüyle tamamlandı.

Fatih Tekke'nin öğrencileri bu sonuçla deplasmanda 5 maç sonra kazanırken, puanını 15'e yükseltti ve 18. sıraya tırmandı.

Üç maç sonra kaybeden Ümraniyespor ise 14 puanla son sıraya geriledi.

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı (Dk. 46 Orkun Özdemir), Popov (Dk. 61 Bettaieb), Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Serkan Göksu, Kartal Kayra Yılmaz, Mrsic (Dk. 46 Avounou), Geraldo (Dk. 82 Gheorghe), Onur Ayık (Dk. 46 Del Valle), Umut Nayir

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Duhan Aksu (Dk. 46 Ali Yaşar), Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 90+6 Kağan Bağış), Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Ologo), Topalli (Dk. 78 Ba), Ethemi (Dk. 90+4 Oğuzhan Berber), Eze

Goller: Dk. 30 Ethemi, Dk. 45+4 Melih Kabasakal (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Eze, Dk. 12 Topalli, Dk. 28 Rroca, Dk. 84 Jensen (İstanbulspor), Dk. 42 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 45+4 Popov (HangiKredi Ümraniyespor)

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