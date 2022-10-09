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Ümraniyespor - Kayserispor: 2-2 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelen Ümraniyespor ile Kayserispor, 2-2 berabere kaldı. İki takım da maçta öne geçmelerine rağmen üstünlüklerini koruyamadı.

Ümraniyespor - Kayserispor: 2-2 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Kayserispor 25. dakikada Miguel Cardoso'nun golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya müthiş başlayan Ümraniyespor, 48'de Umut Nayir ve 59'da Tomislav Glumac'ın golleriyle rakibi karşısında 2-1 üstünlük yakaladı.

Pes etmeyen Kayserispor, 64. dakikada Bernard Mensah'ın penaltıdan kaydettiği golle skora yeniden dengeyi getirdi: 2-2.

Ümraniyespor'da Glumac, 90+2'de gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki Ümraniyespor puanını 3'e çıkardı.

Ligde ilk kez berabere kalan Kayserispor ise puanını 13 yaptı.

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