Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Kayserispor 25. dakikada Miguel Cardoso'nun golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya müthiş başlayan Ümraniyespor, 48'de Umut Nayir ve 59'da Tomislav Glumac'ın golleriyle rakibi karşısında 2-1 üstünlük yakaladı.
Pes etmeyen Kayserispor, 64. dakikada Bernard Mensah'ın penaltıdan kaydettiği golle skora yeniden dengeyi getirdi: 2-2.
Ümraniyespor'da Glumac, 90+2'de gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Ligde henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki Ümraniyespor puanını 3'e çıkardı.
Ligde ilk kez berabere kalan Kayserispor ise puanını 13 yaptı.
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