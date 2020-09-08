Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mustafa Murat Uslu, Altay'da geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta bir gol attı.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR