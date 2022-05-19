Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, yeni sezonda da takımı Recep Uçar'a emanet etti. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile 2022/23 sezonu için anlaşma sağladı" denildi.

Recep Uçar bu sezon Ümraniyespor ile çıktığı 35 maçta 20 galibiyet, 8 mağlubiyet alırken, 7 kez de berabere kaldı.