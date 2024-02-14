Umre vaadiyle 21 milyon liralık dolandırıcılık
İstanbul Bağcılar'da bir kişinin internette umre organizasyonu ilanı vererek 21 milyon liralık dolandırıcılık gerçekleştirdiği iddia edildi
Bağcılar'da internet üzerinden umre ziyareti ilanı vererek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, 9 Şubatta seyahat acentesi adı altında internette umre organizasyonu ilanı verip, başvuran vatandaşlardan toplamda 2 bin 700 dolar aldığı, ancak müştekileri umre ziyaretine götürmediği öne sürülen şüpheli H.Kyi gözaltına aldı.
Ayrıca şüphelinin bir kişiyi de ortaklık vaadiyle 21 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen H.K, tutuklandı.
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