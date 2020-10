Koronaviüs günleri edebiyatta da karşılığını bulmaya başladı. Usta gazeteci ve yazar Umur Talu'nun Usta kalem Umur Talu'nun 'Senin Adın Korona Olsun-İnsanlığın Maceraları' isimli kitabı Doğan Yayınları arasından çıktı.

Literatür Yayınları arasından çıkan kitap, Talu'nun, "Ülkemizde salgına karşı 'ön cephe'de ve her cephede mücadele ederken yitirdiklerimizle birlikte, tüm ülkelerden her yaş, her cins, her ırktan bütün kayıplarımızın anısına; mücadeleyi sürdürenlere saygıyla" ithafıyla başlıyor.

YOLCULUKLARDAN ÇIKAN HİKAYELER

Talu sunuşta 'Sunuş'ta, "Tarihçi değilim, bilim insanı değilim, doktor değilim, edebiyatçı da değilim. 40 yıl gazetecilik yaptım. Bir gazetecilik ürünü olmasa da, bir gazetecinin salgınlar, yüzyıllar, insanlar arasında; merak ederek, şaşırarak, bağlantılar arayarak ve sık sık bağlantılarla karşılaşarak veya olayları, kişileri bir diğeriyle buluşturarak yaptığı yolculuktan çıktı buradaki öyküler" ifadelerini kullanıyor.

"Senin Adın Korona Olsun" Koronavirüs günlerinde bir ses, bir nefes olacak kitaplardan...