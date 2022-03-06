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Umut Bozok zirvede!

Kasımpaşa'nın Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yendiği maçta lacivert-beyazlıların 3. golüne imza atan Umut Bozok, gol krallığı sıralamasında da (13) zirveye oturdu

Umut Bozok zirvede!
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yenen Kasımpaşa'da Umut Bozok, lacivert-beyazlıların 3. golüne imza attı. 25 yaşındaki futbolcu, attığı gol ile ligdeki gol sayısını da 13'e yükselterek, gol krallığı sıralamasında zirveye oturmuş oldu. Öte yandan Umut Bozok, Kasımpaşa'nın bu sezon attığı 40 golün 19'una (13 gol, 6 asist) doğrudan katkı sağladı.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA İLK 5

UMUT BOZOK - 13
ALEKSANDAR PESIC - 12
ANDREAS CORNELIUS - 12
AYOUB EL KAABİ - 12
MICHY BATSHUAYI - 11

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