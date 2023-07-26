Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Umut Evirgen ile Alina Boz sevgili mi?

Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Umut Evirgen ile Alina Boz sevgili mi?

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Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü oyuncularla sevgili olan Umut Evirgen, bu kez bir başka güzel oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açtı. Yönetmenliği ve işletmeciliği ile tanınan Evirgen'in hayat hikayesinden bilgileri bir araya getirdik...