Umut hakkı nedir, kimler yararlanabilir, hangi suçlar için geçerli? Bahçeli'den Öcalan için "umut hakkı" çıkışı!
TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıda ''Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz' diyenlere de sesleniyorum. Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın!'' ifadelerini kullandı. Peki, Umut hakkı nedir, nasıl işler? Umut hakkı hangi suçlar için geçerli, kimler yararlanabilir?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan için 'umut hakkı' önerisini getirdi. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" dedi. Peki, Umut hakkı nedir, kimler yararlanabilir, hangi suçlar için geçerli? İşte detaylar…
UMUT HAKKI NEDİR?
Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan yönünden gündeme getirdiği “umut hakkı”na dair açıklama yaptı.
Fevzi Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada umut hakkının tanımına dair şu ifadeleri kullandı:
''Umut hakkı, hapis cezasına mahkum edilenlerin belirli sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesine denir. Yani bu hak, mahkumun bu değerlendirmenin olacağına ve bir gün cezaevinden çıkacağına dair umudunu korumasını ifade eder.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 18 Mart 2014 tarihinde Öcalan'a dair bir umut hakkı değerlendirmesi yaptı. Kararda; Öcalan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının koşullu salıverilme hakkı olmaksızın infaz edilmesi ile ceza infaz kurumunda yalnız tutulma koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesini ihlal ettiğine hükmedildi.''
UMUT HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Umut hakkı, her mahkum için geçerli değildir. Bu hak, özellikle belirli koşulları sağlayan mahkumlar için geçerlidir.
Ceza Süresinin Belirli Bir Kısmını Tamamlayanlar: Koşullu salıverilme talebinde bulunabilmek için mahkumun cezasının belirli bir kısmını cezaevinde geçirmiş olması gerekir. Genellikle bu süre, cezanın üçte ikisi veya dörtte üçü gibi oranlara dayalıdır.
İyi Hal Gösterenler: Mahkumun ceza süresi boyunca disiplin cezası almamış olması, sosyal rehabilitasyon süreçlerine katılması ve iyi davranışlar sergilemesi koşullu salıverilme için en önemli kriterlerden biridir.
Ağır Suçlar Dışında Yargılananlar: Cinayet, 'terör' suçları, cinsel saldırı gibi ağır suçlardan mahkûm olan kişiler, koşullu salıverilme hakkından yararlanamayabilirler.