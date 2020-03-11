Umut konserinde sahneye çıkacaklar

Barbaros, Can Bonomo, Cecilia Krull, Edis, Gökçe Bahadır ve Burak Sevinç, Kalben, Karsu, Mabel Matiz, Mehmet Erdem, Özgün, Sertab Erener ve Yalın UNICEF Umut Konseri için gönüllü olarak sahne alacak. Bu özel gecenin sunuculuğunu ise yine gönüllü olarak Ceyda Düvenci üstleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşecek konserin tüm geliri UNICEF'in Türkiye'deki her çocuğun kaliteli eğitime erişmesi için yaptığı çalışmalara aktarılacak.

CarrefourSA'nın "Her Çocuk İçin Eğitim" Sponsoru olduğu UNICEF Umut Konseri, KerkiSolfej organizasyonuyla, Biletix - Pozitif - Volkswagen Arena ve PasionTurca katkılarıyla hayata geçiyor.