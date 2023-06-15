Umut Nayir'den transfer cevabı!

Umut Nayir yaptığı açıklamada, "Forvet olmanın kendiliğinden getirdiği bir durum baskı unsuru. En gözde pozisyon olduğu için herkes sizden gol atmanızı bekliyor. Barış Alper için, benim için, Umut için ve Kenan için geçerli bu durum. Ben bir problem olarak görmüyorum bu durumu. Aksine hoşuma gittiğini söyleyebilirim." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer ile ilgili de konuşan Umut, "Milli forma her şeyden üstündür. Burada şahsi kariyerimle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Menajerlerime de kamp bitene kadar bana bilgi vermemelerini istedim." ifadelerini kullandı.