Umut Nayir'in acı günü
Fenerbahçe Kulübü, 16 haftalık bebeklerini kaybeden Umut Nayir ve eşi Eşi Enfal Diner Nayir için başsağlığı mesajı yayınladı
Giriş: 14.12.2023 - 00:21 Güncelleme: 14.12.2023 - 00:21
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Umut Nayir ve eşi Enfal Diner Nayir'in 16 haftalık bebeklerinin anne karnında kalbi durduğu açıklandı. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Umut Nayir ve değerli eşi Enfal Diner Nayir’in 16 haftalık bebeklerinin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuza ve ailesine başsağlığı dileriz" denildi.