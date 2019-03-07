Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, yakın dostları Eda Özerkan ve Timur Acar çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
BURAK ÖZÇİVİT'İ SAVUNDU, GÜRGEN ÖZ'Ü TOPA TUTTU
Oyuncu Umut Oğuz ve eşi Sevilay Oğuz doğacak bebekleri Dora için baby shower partisi düzenledi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, yakın dostları Eda Özerkan ve Timur Acar çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Umut Oğuz, "Ben çok korkuyorum. Sürekli videolar gönderiyorlar. İnşallah bayılmam" diyerek heyecanından söz etti. Timur Acar'ın çocuk olsun görürsün sözleriyle ikili atışma yaşandı. Umut Oğuz ve Timur Acar arasında espriler havada uçuştu.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin sosyal medyada doğmamış çocuklarına hesap açması çok konuşulmuştu. Umut Oğuz, "Ben isim vermeyeceğim. Bebeğe Instagram hesabı açmak yada mail adresi almak önemli değil. Önemli olan bunun haber olması. Bizde mail adresi aldık. Çocuğumuzun maili dora 216 mı olsun. Ne için açtığın önemli, bu sürece girdiğimizde çok teklif geldi. Ama maddiyat için insanları kandırmam. Ben bir sorumluluk taşıyorum, insanlar takip ediyor bizi. Bize bebek arabası hediye eden markaya, bizden sonra ihtiyacı olan insanlara gitmeli dedim" diye konuştu.
Sözlerine "Allah hiç bir oyuncuyu işsiz oturarak, evde ona buna sataşmak zorunda bırakmasın. Baby shower çocuğun ihtiyacı olan şeyler için hediye alınması. Fikir alışverişi demek" diye devam eden Oğuz, Gürgen Öz'e göndermede bulundu.
"BENİM HADDİM DEĞİL"
Adanalı dizisinden rol arkadaşı Mehmet Akif Alakurt'un son dönemde gündemi meşgul eden paylaşımları sorulan Umut Oğuz, "80 bölüm oynadık kendisiyle dizide bile 2 yada 3 bölüm bir araya geldik. Bizim bir kere bir sıkıntımız oldu sette.
Çünkü bu verdiğim demeçler yanlış gidiyor oraya, o yüzden konuşmak istemiyorum. Benim haddim değil. Sadece şunu söylemek istiyorum, dünyada bütün kadınlarda yada erkeklerde sorun olabilir ama genelleme yapmamak lazım. Türk kadınlarına mal edilmesi doğru değildir" diyerek yanıt verdi.
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