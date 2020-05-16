Umut ve azimleriyle engelleri tek tek aştılar - ANKARA

AA

Genç yaşlarda gözlerini kaybetmesine rağmen eğitiminden vazgeçmeyen Gören Kalpler Eğitim Derneği Başkanı Erol Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak birçok başarıya imza attıklarını ve donanımlı gençler yetiştirdiklerini belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle etkinliklerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Sayyıdan, şunları söyledi:

"Koronavirüs nedeniyle birçok etkinliğimizi yapamadık ancak arkadaşlarımızın talebiyle asıl amacımız olan toplumumuzu bilgilendirme hususunda bir klip hazırladık. Gençlerimizin, sporcularımızın ve arkadaşlarımızın hepsi engelleri aşmayı başardıklarını birçok kez ispatladı. Toplumumuzun 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle hazırladığımız klibi izleyerek bir kez daha düşünmelerini istedik çünkü insan olarak başımıza ne gelirse gelsin hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım yılmadan mücadele ederek toplumun gelişmesi ve kalkınması için önemli işler başaralım."Sayyıdan, Engelliler Haftası'nı da kutladı.

- Engellerin başarıya engel olamayacağını gösterdiler

Gören Kalpler Eğitim Derneğinin sporcu, sağlıkçı, hukukçu, eğitimci ve sanatçı olan üyeleri, Engelliler Haftası nedeniyle kameraların karşısına geçerek engellerin umut ve azimle aşılabileceğini kendi yaşamlarından örneklerle bir kez daha anlattı.Rehber öğretmen Şule Özcan eğitimci kimliğinin yanı sıra yazarlıkla ve amatör olarak müzikle ilgilendiğini belirterek engelinin yapmak istediklerini engelleyemeyeceğine inandığını belirtti. Engellerin sorun olmadığını ifade eden Özcan, "Engelliler de eğitim alabilir. Yapmak istedikleri meslekleri seçebilir, hobiler edinebilir. Yeter ki ilgileri, yetenekleri fark edilip değerlendirilsin ve kendilerini geliştirmelerine destek olunsun." diye konuştu.

Görme engelli olmanın spora engel olamadığını belirten Türkiye Goalball Kadın A Milli Takım oyuncusu Sevda Altunoluk, Goalball'un kraliçesi olduğunu söyledi.10 yıldır hemşire olarak çalıştığını belirten Sabri Yur, sağlıkçı kimliğinin yanında judo ve paralimpik sporlarda milli takımda olduğunu ifade etti. Bir şeyleri başarmak için engelli olmanın engel olmadığını vurgulayan Yur, istendikten sonra her şeyin yapılabileceğini kaydetti.

Eğitimci yazar Gamze Tekeş, avukat Fethiye Dinç, yüzme branşında Avrupa şampiyonu Hüseyin Çırakoğlu, 1500 metreyi 5 dakikanın altında koşan ilk Türk görme engelli kadın atlet ünvanına sahip Sevda Kılınç Çırakoğlu, müzisyen Alihan Sallı, özel eğitim öğretmeni Onur Dinç, mütercim Hande Keykubat ve Türkçe öğretmeni Sinem Ulusoy da engelli olmanın bir engel olmadığını ve sadece aşılması gereken bir düşünce olduğunu dile getirdi.