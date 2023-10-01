Unai Emery: Zaniolo'dan çok memnunum

Aston Villa Menajeri Unai Emery, Galatasaray'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Emery, "Zaniolo ile konuşmak ve onunla çalışmak çok kolay. İlk günden itibaren bize karşı davranışları ve bağlılığı çok iyi. Adaptasyonu çok iyi gidiyor ve iyi oynuyor" sözlerini kullandı.

İspanyol teknik adam sözlerini, "Daha çok sağ kanatta oynuyordu ama şimdi sol tarafta oynamasına ihtiyacımız vardı. Sol kanatta oynamaya uygun da ve orada oynarken ve takıma yardım ederken gerçekten iyi hissediyordu. Onu farklı pozisyonlarda kullanacağım ve ondan çok memnunum" diye tamamladı.