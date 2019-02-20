Teknik direktör Fatih Terim ile Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanı Ünal Aysal arasındaki telefon mesajlarının basında yayınlanmasına ilişkin davada, karar çıktı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, Ünal Aysal beraat ederken Rasim Ozan Kütahyalı 2 yıl hapis ve 9 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Fatih Terim ve sanıklar Ünal Aysal, Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti.
BERAATLARINI TALEP ETTİLER
Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Fatih Terim'in avukatı ise Yargıtay kararına karşı direnilmesini istedi.
AYSAL BERAAT ETTİ
Dava ile ilgili olarak kararını açıklayan mahkeme, sanık Ünal Aysal yönünden bozma kararına uyarak suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.
KÜTAHYALI'YA 2 YIL HAPİS
Sanık Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ise kararında direnen mahkeme, "Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa etmek ve Hakaret" suçlarından 2 yıl hapis ve 9 bin 150 TL adli para cezasına hükmetti. Mahkeme, Kütahyalı hakkında herhangi bir indirim ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını uygulamadı.
AYSAL'IN CEZASI ERTELENMİŞTİ
Yerel mahkeme tarafından daha önce verilen kararda, sanık Rasim Ozan Kütahyalı, "Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak kaydetme" suçundan 2 yıl, "Hakaret" suçundan ise 9 bin 150 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal, "Kendisi ile yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafı rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa etme" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezası ertelenmişti.
YARGITAY KARARI BOZMUŞTU
İstanbul 28'inci Asliye Ceza Mahkemesince kurulan hükmü inceleyen Yargıtay 12'inci Ceza Dairesi, Kütahyalı ve Aysal hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini belirterek bozma kararı vermişti.
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