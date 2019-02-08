Ünal Karaman, 3 büyüklere yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu sezon 3 büyüklere karşı oynadığı maçları kaybetmedi. Bordo-mavililer, bu sezonun ilk yarısında evinde Galatasaray'ı 4-0 ve Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken deplasmanda ise Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Kadro sıkıntısı yaşamasına rağmen, elindeki oyuncuları en iyi şekilde kullanmayı hedefleyen Teknik Direktör Ünal Karaman, 2019 yılında ilk derbisini kazanmayı hedefliyor.

3 BÜYÜKLERE KARŞI SERİYE DEVAM



Karaman yönetimindeki Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 3 büyüklere karşı oynadığı futbolla beğeni kazanmıştı. Mali tablo nedeniyle elindeki önemli isimleri gönderen, transfer tahtasının kapalı olmasından dolayı takviye yapamayan ve sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğini yitiren bordo-mavililerin rakibi Galatasaray ise devre arasında önemli isimleri kadrosuna katarak güçlense de, Teknik Direktör Ünal Karaman, sezon başından beri ortaya koyduğu futbolu sürdürerek, 3 büyüklere karşı yakaladığı seriyi sürdürme hedefinde.

KARAMAN, TAKTİĞİ BELİRLEDİ



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yaşanan sakatlıklar nedeniyle Galatasaray karşısında sahaya süreceği isimleri belirlemeye çalışırken, oyuncularıyla bir araya geldiği toplantılarda müsabakaya hızlı başlamalarını ve rakibi pres altında tutmalarını istedi. Rakibi hataya zorlamayı planlayan deneyimli teknik adam, oyun disiplininden kopmamaları gerektiğini oyuncularına anlatıyor. Karaman'ın öğrencileriyle yaptığı toplantılarda, "90 dakika tam konsantrasyon istiyorum. Bunu yaparsak, kazanan biz oluruz. Size güveniyorum” dediği öğrenildi.