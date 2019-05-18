Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sezona bazı bölgelerde oyuncu eksiklikleri ile başladıklarını belirten Karaman, "Şükürler olsun aramıza sonradan da olsa katılan oyuncularımız oldu. Devre arasında kulübün yaşadığı zorluklar oldu transfer yasağı da içerisinde. Şükürler olsun diyerek bugünlere geldik. Bugünlere gelmemizde katkısı olan aslan payını oyunculara veriyorum. Kulüp içinde yaşanan zor durum imkansızlıklara mazeret üretmeksizin onlar da bizim fırsatımız diyerek fırsata dönüştürdüler. Antrenmanda en ufak olay olmadan sevgi saygı çalışma disiplinleri oldu. Müsabaka ortamına çıktığında da camiasını, formasını helaliyle alın teriyle ıslatıp yeteneği doğrultusunda hatta bazen olmayan özelliklerin de üzerinde kendilerini geliştirerek bizleri bugünlere getirdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekçi eleştirilere bakıldığında kanat oyuncularından orta saha, hücum oyuncusundan savunmada top kesecek oyuncu durumuna getirdiğiniz anda birçok olumsuzluk zorluğa rağmen mazeret üretmeden çıktılar temsil noktasında ellerinden geleni yaptılar. Yine sezon içerisinde yaşadığımız birçok zorluğa karşı taraftarlarımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Onlara mübarek günde iyi veda oldu diye düşünüyorum. Kazandığımız için de mutluyum" dedi.

Karaman, takımın geleceğine ilişkin olarak ise, "Geleceğinin ne göstereceğini konuşmak çok zor. Oyuncularımızın Avrupa'nın güçlü takımları tarafından izlenip transfer tekliflerinde bulunulması iyi sezon geçirdikleri, gelecek adına en iyi şekilde ülkemizi temsil etme noktasında değerlendirilebilir. Trabzonspor'un gelecek hedefi varsa eksik bölgeleri tamamlayarak ve mevcut kadroyu olabildiğince koruyarak, daha da rekabetçi ortam oluşturarak sevgi ve saygı ortamı içinde geleceğe en iyi şekilde odaklanması gerekir. Şu an için ben dahi konuşamıyorum. Bekleyip görmek lazım. Önümüzde Rize maçı var. O maçtan sonra gelişmelerden haberdar olursunuz. Trabzonspor kendi geleceğini planlayacak yetenekte donanımda başkan ve yönetime sahip. Trabzonspor kendi menfaatleri, maddi gücü doğrultusunda, gelecek planlaması doğrultusunda en iyisini yapacaktır diye düşünüyorum" dedi.