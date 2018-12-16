Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 2-0 öne geçtiği maçta Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maç sonu açıklamalarda bulundu.

Karaman, "Bu haftaki maç için en büyük sıkıntının, Sosa, Yusuf ve Abdülkadir'in sakatlıkları olduğunu söyledim. Her şeye rağmen son dakikalara getirdiğimiz bir karşılaşma. Buraya kadar getirdikten sonra, bizim gibi kaliteli takımların bunu bitirmesi gerekiyor. Beşiktaş hak ettiği 1 puanı aldı." dedi.

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