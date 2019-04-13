Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, Bursaspor maçını değerlendirdi. Zorlu bir maça çıktıklarını dile getiren Karaman, “Bursaspor gerçekten normal şartlarda mücadelesini, tekniğin karşılığı pozisyonda değil. İyi bir takımınız var. Bundan sonraki süreçte daha farklı takım izleyebilirsiniz. Biz bu zorluğu ilk yarıda daha fazla yaşadık. Savunmadan top çıkartamayıp, arzu ettiğimiz oyunu oynayamadık. Bunda Bursaspor’un oyun etkinliği ön plandaydı. İkinci yarı tersine döndü. Ayağa pası yapmaya çalıştık. Genelde, şiddetli 3 puana ihtiyacı olan Bursaspor’u evinde yenmek sevindirici. Biz UEFA’ya zorluyoruz. Bir üst basamağa çıkıp, doğrudan gruplara kalma çabası içerisindeyiz. Ligin sonlarına doğru geldiğimizde oldukça çekişmeli, heyecanlı müsabakalar oluyor. Böyye bir müsabakayı kazandığımı için memnunum” diye konuştu.
“BİZİM GEÇTİĞİMİZ YOLLARDAN HİÇBİR TAKIM GEÇMEDİ”
Bursaspor’un iyi bir takım olduğunu dile getiren Karaman, “Koşu mesafesi olarak ligdeki iyi takımlardan birisi. Bahsettiğiniz takım Bursaspor ama bulunduğunuz pozisyonla rakibi kıyaslarsanız eksik kalırsınız. İlk yarıda Bursaspor iyi oynadı. Bizim oyuncularımız ilk yarı beklenende değildi. İkinci yarı oynanan oyundan memnunum. Bir karamsarlığa kapılmayalım. Bizim geçtiğimiz yollardan hiçbir takım geçmedi. Her takım herkesi yenebilir. Bizde bunun içerisindeyiz” şeklinde konuştu.
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