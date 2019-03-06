Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'de bulundukları yerden ciddi bir rahatsızlıklarının söz konusu olmadığını söyledi.

Karaman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, her yiğidin gönlünde bir aslan yattığını belirterek, "Ben de elbette şartlar ne olursa olsun oynadığım her müsabakayı kazanmak isterim. Bu benim içimde yatan aslan, fırtına, adına ne derseniz deyin. Farklı sebeplerden, farklı hatalardan, şahsi hatalarımızdan dolayı çok daha farklı yerde olabilirdik. Sezon başındaki çalkantıları, devre arasındaki sorunları ve yaşadığımız diğer sıkıntıları göz önüne getirdiğimizde bulunduğumuz yeri Cumhuriyet Bayramı olarak ilan edebiliriz." diye konuştu.

Trabzonspor'un feda üstüne feda yaparak sezona başladığını ve bu yılın acı yılı olduğunu dikkati çeken Karaman, "Bütün bunları görmezden gelirsek, basit sorunlarmış gibi bakarsak, 'Ali mi oynar, Veli mi oynar, o mu çıkar, bu mu çıkar'a takılırsak, sorunu çözme adına değil problemi büyütme adına bir çaba olur. Çok daha fazla puan alabilirdik, o imkanımız, gücümüz vardı ama bahsettiğimiz sebeplerden dolayı olmadı. Bulunduğumuz yerden çok ciddi bir rahatsızlığımız söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"DOĞRULARIMIZ ŞAŞMADI"

Karaman, zor ve sıkıntılı bir yoldan geçtiklerini ve bunun çözümü için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Allah'a şükürler olsun, biz ve bize inananlar ile bu sıkıntıları aşmak için çaba gösteriyoruz. Trabzonspor ve Türk futbolu adına ne yapabiliriz, ona bakıyoruz. Bu pırlanta gibi gençlerle Türk Milli Takımı'nın iskeletini oluşturmak için de çalışıyoruz. Hedefimiz ve kendi doğrularımız hiç şaşmadı ama iş dönüp dolaşıp bütçeye geliyor. Biz gerçeklerimizi biliyoruz. Trabzonspor gerçeğinin ne olduğunu biliyoruz. Bu bütçe hesabı içerisinde kısmen geçmişten kalan borçlar söz konusu. Zamanında hesapsız harcanan paralar, hesapsız yapılan transferlerden dolayı böyle bir ortam oluştuğu için işimizin zorluğunun farkındayız."

Sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasıyla ilgili olarak bordo-mavili takımın çalıştırıcısı, şunları kaydetti:

"Biz uzatalım, uzatmayalım tarzında hiçbir şey konuşmuyoruz. Konuştuğumuz sadece gelecek planlaması. Ne bizim sözleşme uzatalım diye bir talebimiz olur ne de onların bir ısrarı olur. Devam eden bir sözleşmemiz var. Önümüzde de 10 müsabaka var. Sözleşmesi devam eden hocaya sahipler. Profesyonel hayatın içinde biz hiç gitmeyecek gibi gelecek planlaması yapacağız, yarın gidecekmiş gibi de hazırlığımız var. Bir aceleye gerek yok."

"BİZ GÖREMİYORUZ, SİZ GÖRÜYORSUNUZ!"

Ünal Karaman, dört karşılaşmada son 5 dakikada yenilen goller nedeniyle üç puanın kaybedilmesiyle ilgili olarak sorulan soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz sahaya çıkan kadro ile başlayacağız, mücadele edeceğiz, gol pozisyonuna gireceğiz, savunma yapacağız ve oyunu sonlandırmaya çalışacağız. İkinci yarı transfer yasağı ve sakatlıklar dahil çok hamle şansımız olmadı. Ligin en hamlesiz takımıyız ama buna rağmen en yürekli takımıyız. Biz sahada oynayan oyuncularımızın eksiklerini görüyoruz. Biz bu odanın içine girdiğimizde onlarla 'vura vur' gideriz. Allah şahittir, kendi üç oğlumdan farklı değiller. Gönderdiklerimiz de dahildir buna. Eğer söz konusu olan oyuncu değişiklikleri ise meydanı kimseye bırakmam. Şükürler olsun benim en güçlü olduğum yön bu. Görürüm, okurum, anlarım, yürürken, adım atarken anlarım. O ruhu çözerim sahada mücadele ederken. Siz görüyorsunuz, taraftar tribünde görüyor, ben salağım, ben gerizekalıyım, ben görmüyorum. Benimle beraber o kulübede profesyonel olup ekmek yiyen insanlar ya şu şudur demiyor. Biz göremiyoruz. Arkadaşlar bazen sizin düşünmediğiniz hamleler oluyor. Sizin düşünmediğiniz psikoloji ile düşünmeye çalışıyoruz. Eğer her gördüğüm oyuncuyu değiştirsem son maça bakacak olursak üç değil 7, 8, 9 oyuncu da olsa yetmezdi."

Kasımpaşa maçında kötü oynadıklarının altını çizen Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapacağınız hamlede mutlak bir farklılık hissedeceksiniz ki o hamleden güç bulacaksınız. Oyuncu değiştirmeden tribünden daha oyuna sokarken bir çocuğu yıkacak tahribatlar söz konusu oluyor. Biz kendi gençlerimizi nasıl oyuna sokacağız? Batuhan ve Luis mesela, isim söyleyeyim. Onlar koyulur mu filan? Bana çözüm üretin, ele mi vereyim açık mı yapayım. Sizin namusunuzu korumaya çalışan insanlara böyle mi davranacaksınız? Sizin gerçeğinizi korumaya çalışan insanlara bu şekilde mi destek vereceksiniz? Başkan ve yönetim bir şeylerin çabası içerisinde. Neyin derdindesiniz? Siz görüyorsunuz, taraftar tribünde görüyor, ben salağım, ben gerizekalıyım, görmüyorum. Siz tribünden görüyorsunuz, biz göremiyoruz, çok teşekkür ederim, harikasınız. Ben yine öğrenmeye devam edeceğim. Son dakikalarda rakip hep gol atmaya çalışır. Çünkü ligin en hamlesiz takımıyız. Benim hatalı yaptığım değişikliklerden dolayı son maçlarda takım motivasyon ve puan kaybı yaşadı. İnsanlar bunu duymak istiyordur belki, hoca bunu itiraf etti diye yazabilirsiniz. Manşetiniz o olsun, hocadan itiraf."

Kasımpaşa maçında oyundan aldığı Abdulkadir Parmak ile ilgili olarak kendisine yöneltilen yoğun eleştirilere ise Karaman, "Abdülkadir Parmak devre arasında araya yönetimden tanıdıklarını sokarak Samsunspor'a gitmek istiyordu. Böyle bir oyuncuyu oyundan aldığım için beni eleştiriyorlar. Aslında bana teşekkür etmeleri lazım." yanıtını verdi.

OLCAY AFFEDİLİYOR

Ünal Karaman, Olcay Şahan'ın affedilmesinin an meselesi olduğuna yönelik gelişmelerle ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Benim şahsi olarak ne Olcay, ne Onur, ne de Burak ile ilgili olarak hiçbir kişisel sorunum yok ancak burada grup adına hiyerarşiyi korumak adına hamleler var. Trabzonspor'un menfaatleri ve doğruları var. Biz de bu doğrular içerisinde onlardan farklı bir duruş sergilesin diyerek ayrıcalıklı mı davranacağız? Her oyuncu bizim için değerlidir. Biz onlardan en iyi hizmeti almakla mükellefiz ama burada Trabzonspor'a hizmet ediyorsanız bu grubun heyecanını canlı tutmalısınız. Bir kişi ayrıcalık istiyorsa insani olarak sadece ayrıcalık alabilir. Takım anlamı içerisinde motivasyonu ve disiplini ile ilgili bir önlem almaya çalıştık. Yönetim kurulu ile ortak alınmış bir karardır. Şu anda affedilme noktasında bir süreç var."

"KUPAYI KAZANACAĞIMIZA İNANIYORDUM"

Bordo-mavili takımın Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesiyle ilgili olarak ise büyük üzüntü duyduğunu anlatan Karaman, "Ben her şeye rağmen kupayı alacağımızı, finale çıkıp bayrağımızı dalgalandıracağımızı düşünüyordum. Hayal kırıklığı yaşadık. Çok üzgünüm." dedi.

Karaman, hafta sonu sahalarında oynayacakları Akhisarspor karşılaşmasının ise kolay geçmeyeceğini vurgulayarak, "Bu hafta oynayacağımız Akhisarspor'un kadrosuna baktığımız zaman iyi oyuncuları var. Akhisarspor buhranda, kurtuluş maçı olarak buraya gelecek. Niçin havlu atsınlar? Elbette bizi yenmek için gelecekler. Belki de bu sezonki en önemli maçı oynayacağız. Bu ligde kolay müsabaka ve rakip yok. Biz onların o hazırlıkla buraya geleceğinden zerre şüphe duymuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"ŞENOL GÜNEŞ İLE SOHBETİMİZ OLDU"

Ünal Karaman, teknik direktör Şenol Güneş'in tekrar milli takımın başına geçmesiyle ilgili olarak, şöyle konuştu:

"Şenol hocaya sonsuz başarılar diliyoruz. Milli takımda göreve başladığında onun teklifi ile antrenörlük hayatıma başladım. Bizde emeği çok fazladır. İnşallah çok çok başarılı olur. Ben ondan zerre kadar şüphe duymuyorum. Milli takıma başladığında sohbetimiz, muhabbetimiz oldu. Mevcut kadromuzdaki oyuncularla ilgili fikir alışverişi yaptık. Bizim ne kadar oyuncumuz milli takıma giderse o kadar mutlu oluruz."