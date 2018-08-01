Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından bordo-mavili kulüpteki geleceği tartışma konusu olan Burak Yılmaz'ı Teknik Direktör Ünal Karaman'ın takımın başına gelmesiyle birlikte yeni bir heyecan sardı.

Fenerbahçe'de olduğu dönemde kiralık olarak forma giydiği Eskişehirspor'dan, Trabzonspor'a transferi sonrası patlama yapan golcü oyuncunun yükselişinde büyük bir rol oynayan Ünal Karaman ile birlikte adeta yeni bir heyecan yaşayan golcü oyuncu, sahalara dönmek için sabırsızlanıyor.



Trabzonspor'un Slovenya'da gerçekleştirdiği kampta sakatlığı nedeniyle bireysel çalışmalar yaparak ve kısa süre de takımla birlikte çalışan Yılmaz, şansızlık yaşayarak yeniden sakatlanmıştı. İstanbul'da başarılı bir kasık cerrahisi operasyonu geçiren Burak Yılmaz, sahalara dönmek için ortaya koyduğu çaba başta Ünal Karaman'ı ve sağlık ekibini memnu etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Burak Yılmaz'ın oynamak için sabırsızlandığını belirtti. Karaman, "Burak’ın inanılmaz iştahı var. Oynamak için sabırsızlanıyor. Bu iştahı zaten sakatlanıncaya kadarki dönem içerisinde de bize gösteriyordu. Allah’a şükürler olsun iyi bir operasyon geçirdi diye düşünüyoruz. Oyuncumuzun iştahı var. Takımımızın hiçbir oyuncuyu kaybetme lüksü yok şu anda, hepsine çok acil bir şekilde ihtiyacımız var” diye konuştu.

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