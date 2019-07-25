Takıma transfer gerektiğini belirten Ünal Karaman, ''Futbolcularımız, geçen sezon takımımızı çok güzel temsil ettiler. Rekabet ortamının olması gerek. Transfer yapılarak rekabet ortamını sağlamalıyız. Ben de ortalıkta 'transfer, transfer' diye bağırarak gezebilirim. Ancak yönetimi de zor durumda bırakmamadan transfer bekliyoruz biz. Bunu düşünmeden, transfer yapan takımlar var Türkiye'de. Ancak biz onu yapamayız. Açık olmak gerekirse birkaç bölgeye rekabet adına oyuncuya ihtiyacımız var.'' dedi.

''TAKIM İÇİNDE EKSİĞİMİZ VAR''

Genç futbolcuları, güçlü bir takımda oynatmak istediğini söyleyen Karaman, ''Baktığınız zaman geçen sene kendi bünyemizde 5 futbolcu vardı. Bu sayı bugün 7'ye çıktı. Bu çocukları daha rahat, daha güvenli bir ortamda sahaya sürmek için saha motivasyonu ve güçlü bir takıma ihtiyaç var. Bu gençler gelecek evet ama belli bir eğitim seviyesinden geçerek daha güçlü bir takım içine girecekler. Takım içinde eksiğimiz var. Bunun farkındayız. Her oyuncunun artıları ve eksileri var.'' ifadelerini kullandı.